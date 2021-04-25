شكرا لقرائتكم خبر مارتنيز يجري عملية تثبيت الرباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طمأن الأرجنتيني بيتي مارتنيز، جماهير فريق النصر بنجاح عملية تثبيت الرباط الجانبي للركبة التي أجراها أمس في برشلونة على يد الجراح رامون كوجات.

ونقل الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر أمس، رسالة مصورة من مارتنيز وهو في المستشفى عقب العملية الجراحية، قال فيها اللاعب «أهلا جماهير النصر، أنا بيتي مارتنيز، أود أن أخبركم أني بخير، وأتمنى أن أراكم قريبا بالملعب».

وسيحتاج اللاعب إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى نحو 6 أشهر.