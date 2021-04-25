مارتنيز يجري عملية تثبيت الرباط

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ونقل الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر أمس، رسالة مصورة من مارتنيز وهو في المستشفى عقب العملية الجراحية، قال فيها اللاعب «أهلا جماهير النصر، أنا بيتي مارتنيز، أود أن أخبركم أني بخير، وأتمنى أن أراكم قريبا بالملعب».
وسيحتاج اللاعب إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى نحو 6 أشهر.
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