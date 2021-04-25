شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يضغط الاتحاد بعروض خليجية وبرازيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي لموقع (لانس) البرازيلي أن هناك بندا في عقده مع الاتحاد يتيح له التجديد لموسم إضافي، إلا أنه حدد نهاية أبريل الحالي كحد أقصى للوصول إلى اتفاق مع إدارة أنمار الحائلي وحسم مستقبله من خلال تجديد عقده من عدمه.

وأشار كاريلي في تصريحه إلى أنه لا يمانع من تجديد عقده، ليرمي بالكرة في ملعب إدارة النادي، خاصة وأن الأخيرة سبق وأن نقلت إلى المدرب رغبتها في استمراره لإكمال مشروع بناء الفريق الذي بدأه منذ منتصف الموسم الماضي حينما تم التعاقد معه بديلا عن المدرب الهولندي هينك تين كات.

وقال كاريلي للموقع البرازيلي «عقدي ينتهي في يونيو المقبل وإن لم يتم تفعيل بند التجديد، فبالتأكيد سأغادر، حيث إن لدي العديد من العروض الخليجية والبرازيلية».

وعن فريقه قال «الاتحاد لم يكن من الأندية التي تنافس على المراكز الأولى في المواسم السابقة، كما أنه في الموسمين الماضيين كان على وشك الهبوط ونجا من ذلك، حيث غيرنا طريقة التفكير وجعلنا اللاعبين أكثر احترافية، وعندما بدأنا الموسم الحالي كان هدفنا الحصول على المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري، حيث إن النادي يواجه مشاكل مالية، وبشكل عام أنا راض عن موسم الفريق».

وأضاف «سعيت لتغيير طريقة التدريبات وأداء اللاعبين»، مبينا أنه قبل مجيئه لم يكن هناك تدريبات كافية للاعبين في الصالة الرياضية المغلقة، ثم أصبحت بوجوده جزءا أساسيا من البرنامج التدريبي الأسبوعي.

من جهة أخرى عاود الفريق أمس تدريباته بعد أن منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع غادر فيها بعض المحترفين الأجانب إلى خارج المملكة فيما تواجد آخرون منهم بجدة.