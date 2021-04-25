شكرا لقرائتكم خبر استمرار كأس الملك بمشاركة فرق المحترفين.. تشجيع للصغار وتهديد للكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجبر ضغط برنامج الموسم، مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ قرار استمرار قصر المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022 على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الثاني على التوالي.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي لضغط روزنامة المباريات في الموسم الجديد.

وأكدت النسخة الحالية لكأس الملك التي انطلقت بذات الطريقة (من دور الـ16 للمرة الأولى) وعلى غير العادة، فشل الفرق الكبيرة (الهلال والأهلي والاتحاد والنصر والشباب) في حجز مقعد بالنهائي، فيما شجعت الفرق الأقل جماهيرية وميزانية للمنافسة على اللقب نظرا لقصر مشوار البطولة، حيث نجح فريقا التعاون والفيصلي اللذان كانا بعيدين عن الترشيحات في الوصول إلى النهائي.

ويحتاج الفريق الطامح للفوز باللقب إلى تخطي 3 مباريات (دور الـ16، والثمانية، ونصف النهائي) فقط قبل الوصول إلى النهائي.

كما قرر المجلس زيادة عدد فرق الدوري الممتاز لدرجتي الشباب تحت 19 عاما والناشئين تحت 17 عاما إلى 18 فريقا بدلا من 16، على أن تكون الزيادة من الدرجة الأدنى.

وجاء القرار بناء على ما رفعه المدير الفني للاتحاد السعودي إيوان لوبيسكو بالتنسيق مع لجنة المسابقات بضرورة زيادة عدد المباريات لفئتي الشباب والناشئين في الدرجة الممتازة، لتحقيق أكبر استفادة على المستويين الفني واللياقي.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عقد مؤتمرا صحفيا عقب انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد أمس الأول، أجاب فيه على عدد من الأسئلة التي وردت إليه.

بطولات تنتظر الأندية والمنتخبات الموسم المقبل

التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

المشاركة في بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة «فيفا» خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 23 منتخبا.

المشاركة في بطولة الخليج (خليجي 25) حال إقامتها.

مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

كأس السوبر السعودي.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص المؤتمر الصحفي للمسحل

الاتحاد السعودي لم يرتكب مخالفة بتعيين الأمين العام إبراهيم القاسم عضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأن النظام الأساسي للاتحاد تنص إحدى مواده على أنه لا يكون الأمين العام عضوا بالجمعية العمومية أو أحد أعضاء هيئات الاتحاد أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي باستثناء الأعمال واللجان التي يمثل الاتحاد فيها بحكم منصبه كأمين عام.

القوائم المالية التي صدرت في 30 يونيو 2019 كان فيها العديد من الملاحظات، وكانت تخص مجلس إدارة سابق، ولكن بالجهود ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، تم إعادة إصدار التقرير ولم تكن به سوى ملاحظات بسيطة.

خلال الجمعية العمومية الأخيرة تم عرض التقرير المالي المحدث (30 يونيو 2020) والذي يخص مجلس الإدارة الحالي.

في النظام الأساسي السابق كان السقف مفتوحا للمكافآت التي يمنحها رئيس الاتحاد، فيما اقترح (فيفا) تحديد المكافآت التي يمنحها رئيس الاتحاد، حيث حددت بـ 500 ألف ريال خلال السنة.

لجنة الانضباط الحالية اعتمدت بفترة الاتحاد السابق وقبل تسلمنا رسميا مهام عملنا، وتتكون من رئيس و3 أعضاء وبحسب النظام الأساسي (رئيس ونائب و3 أعضاء)، لذلك تقرر تعيين عضو خامس.

لا يوجد أي مبلغ متأخر من الاتحاد تجاه أي ناد، حيث سددت كافة المبالغ وهذا يعود للدعم الكبير الذي يجده الاتحاد من وزير الرياضة.

الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول من الجمعيات العمومية النادرة التي شهدت إجماعا كاملا على كافة البنود التي تم مناقشتها، وهو ما يعكس مدى الانسجام بين الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد في التوجهات والرؤى.