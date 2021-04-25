شكرا لقرائتكم خبر شباب البسمة بطل لطائرة «سكايد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج عضو الاتحادين السعودي والعربي للكرة الطائرة، عبدالله أمين، فريق شباب البسمة بطلا للنسخة الأولى من دوري الطائرة الذي نظمته أكاديمية سكايد بملاعبها في الجموم بمشاركة 12 فريقا في الفترة من الأول من رمضان وحتى 11 منه.

وتغلب شباب البسمة في المباراة النهائية التي أدارها الحكم الدولي سامي أمين أمس على فريق الصواعق بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، مستغلا خبرة عدد من لاعبيه الذي ينشطون في الدوري الممتاز ودوري الأولى للكرة الطائرة.

وسلم أمين بمشاركة أعضاء اللجنة المنظمة برئاسة عبدالفتاح البركاتي ومدير الأكاديمية كامل البركاتي، كأس البطولة والميداليات لفريق شباب البسمة، كما تسلم فريق الصواعق أيضا كأسا خاصة بالمركز الثاني وميداليات.

وحرصت اللجنة المنظمة على تكريم الفرق الـ12 التي شاركت في البطولة، فيما كرمت صحيفة «مكة» التي شاركت في البطولة أيضا بفريق حمل اسم الصحيفة، والتي شكرت أعضاء اللجنة المنظمة تقديرا لجهودهم وتثمينا لدورهم وحرصهم على الارتقاء باللعبة في المنطقة، خاصة وأن الدورة حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة بعد أن وفرت اللجنة المنظمة أماكن متفرقة للمشجعين حرصا على تطبيق الاحترازات وضمان التباعد بين الحاضرين.