شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة صالح جمعة بشد في العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن الأشعة التي أجراها صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق، أثبتت إصابته بشد خفيف بالعضلة الخلفية، مؤكدا أن اللاعب مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي وتجهيزه للمباريات في المرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق أثبتت الأشعة التي أجراها محمد مسعد، إصابته بشد في العضلة الخلفية، وعضلة السمانة، ووضع الجهاز الطبي برنامج تأهيلي للاعب وسط الفريق من أجل العودة في أسرع وقت للمباريات.

يواصل فريق سيراميكا تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن ضياء السيد، استعدادا لمباراة البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

وأشاد ضياء السيد بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو الفريق، وتعاهدهم على تحقيق نتائج مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ومع نهاية التدريب شعر كوامي بونسو، لاعب وسط الفريق، ببعض الآلام في العضلة الضامة، وعلى الفور تعامل الجهاز الطبي مع الموقف، وقرر إجراء بعض الجلسات للوقوف على حجم الإصابة.

ويخوض سيراميكا تدريباته غدا تمام الساعة الثالثة عصرا على أحد الملاعب بالقاهرة الجديدة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

ويستعد سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي، في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.