شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم والأهلي يزاحم الزمالك على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم السبت 24 / 4 / 2021 مواصلة تربع فريق الزمالك على القمة برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاءين.

بينما اقترب فريق الأهلى من مزاحمة الزمالك على الصدارة بعد فوزه على إنبي بثلاثة اهداف مقابل هدف ووصله إلى النقطة 33 في المركز الثانى علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك وعددها 14، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة.



ترتيب الدورى المصري

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:

واستعاد الأهلي الانتصارات، وحقق فوزا كبيرا على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدوري الممتاز سجل ثلاثية الاهلي، حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية فيما سجل هدف إنبي رامي صبري من ضربة جزاء.

بهذا الفوز استعاد الاهلي ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقي في المركز الثاني، فيما يتجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.

بينما فاز بيراميدز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري وافتتح التسجيل للفريق السماوى محمد حمدى في الدقيقة 45 قبل أن يضيف إريك تراورى الهدف الثانى في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

بينما تراجع الاتحاد السكندرى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.