شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مشهدا من فوز الأهلى على إنبى بثلاثية.. أبرزها تحية طولان وموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الأهلى الانتصارات وحقق فوزاً كبيراً على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، بإستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى، حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء.

وجاءت ثلاثية الأهلى فى الشوط الأول لينجح المارد الأحمر فى تفجير خطوط أنابيب إنبى رغم محاولات الفريق البترولى العودة للمباراة فى الشوط الثانى لكنه لم يسجل سوى هدفاً من ضربة جزاء.

بهذا الفوز أستعاد الاهلى ذاكرة الانتصارات بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقى فى المركز الثانى فيما يتجمد رصيد انبى عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة هجومية ونشطة للغاية مع انطلاقها، وسجل الأهلى هدفين فى أول دقيقتين، حيث سجل حسين الشحات الهدف الأول بعد مرور 30 ثانية، وأضاف محمد شريف الهدف الثانى فى الدقيقة الثانية.

وبعد الثنائية المبكرة للغاية نشط أداء إنبى، وامتلك زمام الأمور فى وسط الملعب، وهدد مرمى محمد الشناوى أكثر من مرة، لكن دفاع الأحمر بقيادة رامى ربيعة وسعد سمير تعامل بشكل جيد مع هذه الهجمات.

الأهلى لعب على الهجمة المرتدة، بعدما ترك الاستحواذ للفريق البترولى، وسجل أفشة هدفا عن طريق مصطفى شلبى ألغاء الحكم محمود عاشور بداعى التسلل.

وعادت الكرة وسط الملعب قبل أن ينجح عمرو السولية فى تسجيل هدف رائع للأهلى فى الدقيقة 43، بعدها حاول الفريقان التسجيل، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلى بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى عكس بداية الشوط الأول حيث ظهر فريق إنبى أكثر قوة هجومية ولعب بجرأة واضحة.

وبدأ الاهلى هذا الشوط بتغيير حيث دفع موسيمانى المدير الفنى بصلاح محسن بدلاً من محمد شريف.

الهجوم الواضح من إنبى أسفر عن هدف أول سجله رامى صبرى مدافع أنبى من ضربة جزاء أحتسبها محمود عاشور بعد اللجوء لتقنية الفار وسجل منها رامى هدفاً.

بعد الهدف واصل أنبى الضغط على مرمى الأهلى وسط اختفاء تام من لاعبو الأحمر الذى ترك الاستحواذ والسيطرة للفريق البترولى لمدة 20 دقيقة.

لم يجد موسيمانى أمامه سوى إجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة من أجل إيقاف سيطرة أنبى حيث دفع بكلاً من، طاهر محمد طاهر وديانج وناصر ماهر بدلاً من كهربا وعمرو السولية وأحمد رمضان بيكهام.

عاد الاهلى للمباراة بفضل هذه التغييرات وسنحت له أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق أفشة وطاهر لكن الثنائى أهدر أكثر من فرصة.

وفى الدقائق العشرة الأخيرة شارك وليد سليمان بدلاً من أفشة، وحاول الفريقين التسجيل فى الدقائق الأخيرة، لمن ينتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثة أهداف لهدف.