شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 24 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه، واتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99 ويتقاسمان البطولة.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادى سموحة؛ لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

اتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99 ويتقاسمان البطولة

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 على أن يصدر القرار بشكل رسمى بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

خلاف داخل اتحاد الكرة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك الثانية

سيطرت حالة من الجدل والخلاف داخل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعد طلب الأهلي بشكل شفهى تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 10 مايو المقبل فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تحدث مسئولو الأهلي مع أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالجبلاية ورئيس لجنة الشباب السابق بالأهلي، وطلبوا منه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات والخوف على تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خلال الفترة المقبلة.

كلمة لاعبي الأهلي بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيسه.. فيديو

يحتفل النادي الأهلي بذكرى مرور 114 سنة على تأسيسه في نفس هذا اليوم عام 1907، ليصبح أحد أكبر القلاع الرياضية في مصر والوطن العربي والأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وإفريقيا، وصاحب الإنجازات الكثيرة في الرياضة المصرية والإفريقية والعربية.

فرج عامر: الأهلي يفاوض حسام حسن وأتمنى انتقاله للمارد الأحمر

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أنه مهاجمه حسام حسن يمتلك عرضاً سعودياً وآخر إماراتياً، كاشفاً رغبته أن يرتدى اللاعب قميص الأهلى. وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "أتمنى أن يرتدى حسام حسن قميص الأهلى فهو لاعب مميز".

الزمالك يرفض تأجيل القمة أمام الأهلي وأي تعديلات بمباريات الدوري