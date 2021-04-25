شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 24 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99 ويتقاسمان البطولة، وخلاف داخل اتحاد الكرة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك الثانية.

اتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99 ويتقاسمان البطولة

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 على أن يصدر القرار بشكل رسمى بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

خلاف داخل اتحاد الكرة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك الثانية

سيطرت حالة من الجدل والخلاف داخل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعد طلب الأهلي بشكل شفهى تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 10 مايو المقبل فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تحدث مسئولو الأهلي مع أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالجبلاية ورئيس لجنة الشباب السابق بالأهلي، وطلبوا منه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات والخوف على تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خلال الفترة المقبلة.

منع أعضاء الجهاز الفنى للزمالك من التصريحات الإعلامية بقرار كارتيرون

قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، منع أعضاء الجهاز الفني من كافة التصريحات الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة خلال الفترة المقبلة.

رسميا.. إيقاف محمد طلعت مهاجم الإنتاج 4 مباريات بعد البصق على الزمالك

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد طلعت، لاعب الإنتاج الحربي، 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

الزمالك يستعين بـ5 مباريات فى شكواه ضد الترجي والمولودية ويطلب خبيرا للحكم

تقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للتأكيد علي حدوث تراخٍ فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم الفوز العريض على تونجيث السنغالى.

جلسة تجمع رجب بكار ومسئولى سيراميكا لتحديد موقفه من الانتقال للزمالك

يعقد مسئولو سيراميكا جلسة مع رجب بكار خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره من البقاء داخل صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أو الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن إعارات الزمالك لتحديد موقفهم من العودة نهاية الموسم

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جهازه المعاون إعداد تقريرًا مفصلاً عن كافة اللاعبين المعارين لأندية أخرى، من أجل تحديد موقفه من العودة للقلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجارى.

الدورى السعودى رغبة محمد عواد للرحيل عن الزمالك

أبدى محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء، فى ظل تهميشه من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وعدم الاعتماد عليه أو منحه فرصة المشاركة مع كل من محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش.