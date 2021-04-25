شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك 15 / 11 فى الشوط الأول بنهائي كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 15 / 11 فى الشوط الأول باللقاء الذى يجمعهما فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 على صالة حسن مصطفى.

بدأ الشوط الأول بسيطرة قوية للفريق الأحمر، ولكن سرعان ما بدأ الزمالك فى محاولات تقليل الفارق فى الجزء الثانى من الشوط وسط تألق الحارسين إلا أن دفاعات الأهلى تخوض اللقاء بتركيز قوى نجح فى إغلاق المساحات على الزمالك.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى من أجل التتويج باللقب للأخذ بالثأر، وتعويض خسارة لقب دورى المحترفين، وسط طموح الزمالك فى حصد اللقب للسيطرة المحلية هذا الموسم.

وتأهل فريق الأهلى إلى دور النهائى بالفوز على الزهور 33/32، بينما تأهل الزمالك بالفوز على هليوبوليس 30/29.

ويحضر نهائيات مسابقات اليد أعضاء مجلس إدارة الناديين وبعض من أسر اللاعبين فقط، فى ظل عدم حضور الجماهير، وفقا لقرار اتحاد اللعبة.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت إقامة مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.