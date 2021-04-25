شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لاختبار "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار "رابيد تيست" بعد انتهاء تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وخضع جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بالزمالك لاختبار رابيد تيست استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة، كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب من أجل توجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وحصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق على راحة من تدريبات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب مرضه.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.