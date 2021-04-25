شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لاختبار "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار "رابيد تيست" بعد انتهاء تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز.
وخضع جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بالزمالك لاختبار رابيد تيست استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.
وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة، كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب من أجل توجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
وحصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق على راحة من تدريبات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب مرضه.
ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.