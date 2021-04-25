7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99 ويتقاسمان البطولة، وخلاف داخل اتحاد الكرة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك الثانية.

اتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك 99 ويتقاسمان البطولة

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على إلغاء المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد 99 على أن يصدر القرار بشكل رسمى بعد نهاية شهر رمضان المعظم.

خلاف داخل اتحاد الكرة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك الثانية

سيطرت حالة من الجدل والخلاف داخل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعد طلب الأهلي بشكل شفهى تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 10 مايو المقبل فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تحدث مسئولو الأهلي مع أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالجبلاية ورئيس لجنة الشباب السابق بالأهلي، وطلبوا منه تأجيل اللقاء بسبب ضغط المباريات والخوف على تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خلال الفترة المقبلة.

منع أعضاء الجهاز الفنى للزمالك من التصريحات الإعلامية بقرار كارتيرون

قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، منع أعضاء الجهاز الفني من كافة التصريحات الإعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة خلال الفترة المقبلة.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادى سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

رسميا.. إيقاف محمد طلعت مهاجم الإنتاج 4 مباريات بعد البصق على الزمالك

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد طلعت، لاعب الإنتاج الحربي، 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز .

الزمالك يستعين بـ5 مباريات فى شكواه ضد الترجي والمولودية ويطلب خبيرا للحكم

تقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للتأكيد علي حدوث تراخٍ فى مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر فى الجولة الأخيرة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الفارس الأبيض البطولة رغم الفوز العريض على تونجيث السنغالى.

جلسة تجمع رجب بكار ومسئولى سيراميكا لتحديد موقفه من الانتقال للزمالك

يعقد مسئولو سيراميكا جلسة مع رجب بكار خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره من البقاء داخل صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أو الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.