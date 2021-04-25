شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُصحح الأخطاء قبل مواجهة البنك الأهلي.. وراحة لـ عبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة، كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب من أجل توجيه اللاعبين، ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وحصل محمد عبد الشافي، لاعب الفريق، على راحة من تدريبات الفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب مرضه.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة عقب التدريب الأخير للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.