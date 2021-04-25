شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على الاتحاد السكندرى بثنائية في الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بيراميدز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري وافتتح التسجيل للفريق السماوى محمد حمدى في الدقيقة 45 قبل أن يضيف إريك تراورى الهدف الثانى في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة ارتقى بيراميدز إلى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

بينما تراجع الاتحاد السكندرى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 18 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22 ومازال لديه مباراة مؤجلة.

واستحوذ الاتحاد السكندرى على مجريات الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز الذى نجح في خطف هدف عن طريق لاعبه محمد حمدي وانحصر معظم اللعب في منتصف الملعب حتى اطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول يتقدم بيراميدز بهدف.

وفى الشوط الثانى هاجم بيراميدز الاتحاد السكندرى لمضاعفة النتيجة حتى نجح في تحقيق مبتغاه في تسجيل الهدف الثانى في الدقيقة 60 عم طريق إيريك تراوري، وأهدر الاتحاد السكندرى ركلة جزاء بأقدام فوزى الحناوى في الدقيقة 89.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي،خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد،خط الهجوم: دييجو رولان.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى:حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: داميون لوي، هشام صالح، مروان النجار، السيد سالم،خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، محمد عبد الغني، فوزي الحناوي،الهجوم: خالد الغندور، روماريو ويلياميز.