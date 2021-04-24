الامارات | راشد بن حميد يتوج العروبة بطلاً لدوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يتوج العروبة بطلاً لدوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم نادي العروبة بدرع بطولة دوري الدرجة الأولى والميداليات الذهبية للاعبيه بعد فوزهم ببطولة الموسم الرياضي 2020-2021، وصعودهم لدوري الخليج العربي وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس ادارة اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وأحمد درويش عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، والامين العام محمد بن هزام وعدد من القيادات الرياضية.

جاء ذلك بعد المباراة التي تعادل فيها العروبة مع البطائح بهدف لمثله وأقيمت في استاد خليفة بن زايد بنادي العروبة مساء اليوم السبت.

وتوج الشيخ احمد بن صقر القاسمي رئيس نادي الإمارات فريق "الصقور" بميداليات المركز الثاني.

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