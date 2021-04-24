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الامارات | مدرب الزمالك يفرض حظرا إعلاميا علي اللاعبين

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أعضاء الجهاز الفني والجهازين الإداري والطبي واللاعبين من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة الحالية.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت أن من يخالف هذا القرار سوف يتم تطبيق لائحة الفريق الاول لكرة القدم عليه.

كما قرر كارتيرون أن تكون التصريحات فقط من خلال المؤتمرات الصحفية بعد المباريات من خلال المدير الفني.

وشدد المدير الفني للزمالك على أنه لن يسمح لأي فرد بالجهاز المعاون أو الجهازين الطبي والإداري واللاعبين بالإدلاء بتصريحات إعلامية إلا بموافقة كتابية من المدير الفنى للفريق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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