شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ريال مدريد مع منافسة ريال بيتيس سلبياً، في إطار مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني، ليمنح منافسة أتلتيكو مدريد فرصة ذهبية لتوسيع الفارق خلال لقاءات الغد.

كما تعادل فالنسيا مع ألافيس بنتيجة 1-1، وهي نفس نتيجة لقاء قادش مع بلد الوليد، فيما كان الفوز الوحيد من نصيب إلتشي على ليفنتي بهدف دون رد.

وأصبح الترتيب المؤقت للدوري الإسباني كالتالي:

أتلتيكو مدريد 73

ريال مدريد 71

برشلونة 68

إشبيلية 67

ريال سوسيداد 50

ريال بيتيس 50

فياريال 49

غرناطة 42

أوساسونا 40

أتلتيكو بلباو 38

سيلتا فيجو 38

ليفانتي 38

قادش 37

فالنسيا 36

خيتافي 31

الأفيس 31

إلتشي 30

بلد الوليد 29

ويسكا 27

إيبار 23