شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفقد نقطتين في صراع الصدارة بتعادل مع بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن ريال بيتيس من التعادل مع منافسه ريال مدريد بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني.

حاول النادي الملكي الضغط هجومياً خاصة من الأطراف خلال أحداث الشوط الأول ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الدفاعي الجيد لصفوف ريال بيتيس وغياب التوفيق عن كريم بنزيما وأسينسو.

وفي الشوط الثاني، واصل زين الدين زيدان محاولة تسجيل الهدف الاول وأجرى العديد من التبديلات يأتي في مقدمتها خروج أسينسو ومشاركة إيدين هازارد ولكنه لم يقدم المنتظر منه بسبب غيابه الطويل.

وبهذا التعادل يفقد ريال مدريد نقطتين في صراع الصدارة مع أتلتيكو مدريد الذي يمتلك فرصة توسيع الفارق إلى 5 نقاط في حالة الفوز على فياريال.