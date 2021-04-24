شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة بين رونالدو ولوكاكاو على صدارة هدافي الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقترب منافسات الدوري الإيطالي على النهاية وسط تصدر مريح لإنتر عن أقرب منافسية فيما يواصل كريستيانو رونالدو تواجده على رأس قائمة هدافي الكالتشيو.

رونالدو يتصدر القائمة بعد أن سجل 25 هدف وسط منافسة شرسة من لوكاكاو، لاعب إنتر، الذي يحتل الوصافة برصيد 21 هدف وبفارق هدفين عن سيمون نوانكو، مهاجم كرتوني، صاحب الـ19 هدف.

ويأتي لويس مورييل، لاعب أتالانتا، في المركز الرابع بعد أن سجل 18 هدف، ويظهر تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، في القائمة بعد أن سجل 17 هدف وهو نفس رصيد لورينزو إينسيني صاحب المركز الخامس.