شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى المصرى لإقناع عمر كمال بالتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى، لإقناع عمر كمال عبدالواحد، جناح أيسر الفريق، بتجديد تعاقده مع النادى البورسعيدى.

وينتهى تعاقد عمر كمال عبدالواحد مع النادى المصرى فى نهاية الموسم الجارى، ويرفض اللاعب حتى الآن تجديد تعاقده، لرغبته فى الحصول على 3 ملايين جنيه فى الموسم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن على ماهر يعتزم التدخل لإقناع عمر كمال عبدالواحد، بتجديد تعاقده مع النادى المصرى فى الفترة الجارية، فى ظل علاقته القوية مع اللاعب، حيث سيعقد جلسة معه عقب مباراة الأهلى، لإقناعه بقبول العرض المعروض عليه من إدارة النادى، خاصة أن الفريق فى حاجة لخدماته الفنية فى الفترة المقبلة.

يُذكر أن اللاعب، صاحب الـ27 عامًا، نجح فى لفت الأنظار إليه بقوة هذا الموسم، بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه مع الفريق البورسعيدى، حيث نجح فى إحراز 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا فى 20 مباراة لعبها فى بطولتى الدورى والكأس.

وفى سياق آخر، انتظم فريق المصرى، أمس «السبت»، فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب وذلك استعدادًا لمباراة الأهلى، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف من مساء بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعيد المصرى فى مباراة الأهلى خدمات لاعب خط الوسط النيجيرى إيزى إيميكا، وذلك بعدما غاب عن مباراة طلائع الجيش فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات.

ويحتل المصرى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 3 مباريات، أحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 13 غيرها.