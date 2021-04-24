شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته مساء الأحد لمواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة عقب التدريب الأخير للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.