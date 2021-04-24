شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح عبدالشافي راحة من تدريبات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عبد الشافي راحة من التدريب بالتنسيق مع الجهاز الطبي بسبب مرضه.

فيما انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم التي تقام على ملعب النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي.

كان شيكابالا يعاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما واصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من الإصابة.

كان حازم قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.. ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا له كي يتمكن من العودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت.

وأدى أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في الجيمانيزيوم بمقر النادي، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا للقاء البنك الأهلي.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعب بدنيا قبل المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.