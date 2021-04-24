شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوجه لاعبي الزمالك ويُصحح الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة.

كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب من أجل توجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.