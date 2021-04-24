شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لُعبت ثلاث مواجهات في الدوري الإيطالي اليوم السبت 24-4-2021 حيث تفوق كروتوني على بارما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وحقق جنوى فوز سهل على سبيزيا كالتشو بهدفين دون رد، فيما فاز ساسولو على سامبدوريا بهدف دون رد.

ولم تؤثر مواجهات اليوم بشكل كبير على ترتيب الدوري الإيطالي حيث استمر إنتر في الصدارة برصيد 76 نقطة، وجاء ميلان وصيفا بعد أن جمع 66 نقطة، ويحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 65 نقطة وهو نفس رصيد يوفنتوس صاحب المركز الرابع.

ويحاول نابولي الاقتراب من المقدمة بتواجده في المركز الخامس ب63، متفوقاً على لاتسيو صاحب المركز السادس برصيد 58 وروما المتواجد في المركز الثامن ب57 نقطة.

ليكون الترتيب النهائي للدوري الإيطالي كالتالي:

إنتر 76

ميلان 66

أتالانتا 65

يوفنتوس 65

نابولي 63

لاتسيو 58

روما 55

ساسولو 52

سامبدوريا 42

هيلاس فيرونا 41

بولونيا 38

أودينيزي 36

جنوى 36

فيورنتينا 33

سبيزيا 33

تورينو 31

بينفينتو 31

كالياري 28

بارما 20

كروتوني 18