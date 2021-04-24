شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب «أفشة» بإغلاق ملف عروض الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محمد مجدى «أفشة»، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بإغلاق ملف عروض الاحتراف الأوروبية فى الفترة الجارية.

وعقد «عبدالحفيظ» جلسة مع «أفشة» فى الساعات الماضية، طالبه خلالها بضرورة، بالتركيز مع الفريق فى الفترة الجارية، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات مهمة سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا.

وأكد مدير الكرة بالنادى الأهلى، لـ«أفشة»، أن الجهاز الفنى لن يحسم أمر الموافقة على بيع أى لاعب من عدمه إلا فى نهاية الموسم الجارى.

وكانت بعض الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ناديا جالاتا سراى وبشكتاش التركيان، قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع صانع ألعاب الأهلى خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وذلك فى ظل الأداء المميز الذى يقدمه اللاعب سواء مع الفريق الأحمر أو المنتخب الوطنى، حيث نجح فى إحراز 3 أهداف، وصنع 7 غيرها، فى 18 مباراة لعبها فى بطولتى الدورى ودورى أبطال إفريقيا.

فى السياق ذاته، يضع الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، أحمد حمدى عبدالقادر، صانع ألعاب الفريق الأحمر، والمُعار إلى نادى سموحة، تحت المنظار لحسم أمر عودته إلى صفوف الفريق الأحمر فى نهاية الموسم الجارى من عدمه.

وكان «عبدالقادر» قد انتقل إلى صفوف سموحة خلال الميركاتو الصيفى الماضى قادمًا من الأهلى لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع أحقية النادى الأحمر فى قطع الإعارة بعد نهاية الموسم الأول.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «موسيمانى» أشاد بالمستوى الذى ظهر عليه «عبدالقادر» خلال مباراة سموحة والأهلى فى بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف، وقرر المدير الفنى وضع اللاعب تحت الرقابة فى الفترة المقبلة لاتخاذ القرار النهائى بشأن عودته إلى القلعة الحمراء من عدمه.

ويقدم اللاعب، صاحب الـ21 عامًا، مستوى مميزًا للغاية مع نادى سموحة هذا الموسم، حيث يُعد إحدى الركائز الأساسية التى يعتمد عليها أحمد سامى، المدير الفنى، فى تشكيل الفريق، بعدما نجح فى إحراز 3 أهداف وصنع هدفين فى 12 مباراة لعبها مع الفريق السكندرى فى بطولة الدورى، وهو ما جعل شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، يضمه إلى المعسكر الأخير للمنتخب الأوليمبى استعدادًا لأوليمبياد طوكيو.

من ناحية أخرى، يستأنف الأهلى تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك بعدما خاض الفريق مباراة إنبى، التى أُقيمت أمس السبت، ضمن مؤجَّلات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ورفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب مباراة إنبى استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجَّلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى، وسوف يخوض اللاعبون تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد، فى ظل ضغط المباريات فى الفترة الماضية.