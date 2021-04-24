شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يطلب عودة «صبحى» من الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رفضه وجود مدير للكرة بالفريق، وشدد لإدارة النادى على عدم حاجته لهذا المنصب وقدرته على ضبط إيقاع اللاعبين.

كان مسؤولو الزمالك اقترحوا على كارتيرون تعيين مدير للكرة حتى يتفرغ المدير الفنى للأمور الفنية، خصوصًا بعد مشكلة محمد عواد، حارس المرمى، الأخيرة، وقبلها التوترات بين كل من محمود جنش ومحمد أبوجبل، حارسى المرمى.

ويمنح كارتيرون المزيد من صلاحيات الإدارة لأسامة نبيه، المدرب العام للفريق، بجانب معاونته فى الأمور الفنية.

من ناحية أخرى، طلب المدير الفنى من مسؤولى النادى استعادة محمد صبحى، حارس المرمى، المعار لنادى الاتحاد السكندرى بعد نهاية الموسم، فى ظل رغبته فى رحيل محمد عواد الذى أعلن استياءه من التجميد على دكة البدلاء على الرغم من جاهزيته الفنية.

وكان صبحى رحل على سبيل الإعارة فى بداية الموسم إلى زعيم الثغر بسبب رغبته فى تجهيز نفسه فنيًا للمشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو، ونجح الحارس الصاعد فى إثبات وجوده مع الاتحاد السكندرى منذ بداية الموسم، حيث يحظى بثقة مديره الفنى حسام حسن، الذى يشركه أساسيًا على حساب عماد السيد.

فى شأن مختلف، يميل كارتيرون لإعارة أسامة فيصل، رأس الحربة، بعد نهاية الموسم لأحد أندية الدورى المحلى، حتى يكتسب الخبرات المطلوبة، كما حدث مع مصطفى محمد، رأس حربة الفريق السابق، الذى تمت إعارته لأندية طنطا وطلائع الجيش قبل أن يعود أساسيًا للقلعة البيضاء.

وكان أسامة فيصل قد خرج من حسابات الجهاز الفنى مؤخرًا، ولم يعد فى التشكيل الأساسى، ويرغب المدير الفنى فى تعاقد النادى مع مهاجم متميز بعد نهاية الموسم لتدعيم خط هجوم الفريق.