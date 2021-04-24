شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر قناة أون تايم سبورت .. الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك مجددًا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم السبت، في تمام العاشرة والنصف مساءً، بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد وصل قطبا الكرة المصرية لنهائي البطولة بعد الفوز على هليوبوليس و الزهور.

إذ استطاع الفارس الأبيض تحقيق الفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة (29-30)، بينما فاز الأهلي على الزهور بنتيجة (22-32).

الجدير بالذكر أن الزمالك قد التقى بالأهلي يوم الاثنين الماضي في نهائي بطولة الدوري، ونجح فريق القلعة البيضاء في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (18-17)، ليلقب ببطولة الدوري بعد اللجوء إلى مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين في المباراة الرئيسية بنتيجة (28-28).

نهاية الشوط الأول بنتيجة الأهلي 15 - 11 الزمالك