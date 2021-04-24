شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على إنبي في الشوط الأول بثلاثية الشحات وشريف والسولية .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على نظيره إنبي بثلاثية خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما على أرض ملعب استاد بتروسبورت معقل الفريق البترولي ضمن منافسات مؤجلات الجولة 13 من عمر الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي بشراسة هجومية، خاصة أنه سجل هدفين في الثلاث دقائق الأولى من عمر الشوط الأول عن طريق حسين الشحات عند الثانية 30.

وعند الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عزز محمد شريف تقدم الأهلي بهدف ثاني، بعدما استلم كرة طولية داخل منطقة جزاء إنبي ليسدد الكرة بقوة في شباك الفريق البترولي. وسجل محمد مجدي قفشة هدف ثالث للأهلي ولكن حكنم اللقاء لم يحستبه بداعي التسلل الذي أكدت تقنية الفيديو صحة قراره، كما أكدت تقنية الفيديو عدم صحة هدف إنبي الذي سجله مصطفى شلبي في الدقيقة 35 لوجود لمسة يد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيتقين سجل عمرو السولية هدفا صاوخيا عالميا في شباك محمود جاد بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من محمد مجدي قفشة ليسددها لاعب وسط الأهلي صاروخا في شباك حارس الفريق البترولي.

وحاول فريق إنبى العودة للقاء سواء بتنفيذ الهجمات من العمق أو الأطراف خاصة وأن كريم فؤاد يمتلك مهارة عالية سواء في إرسال الكرات العرضية داخل منقطة جزاء الأهلي أو المراوغة وتمرير الكرة خلف دفاعات الأهلي.

وبعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء، بدأ الأهلي يمرر الكرة بشكل متواصل، سواء بعرض أو طول الملعب في محاولة من لاعبي الأحمر بسحب لاعبي إنبي وإرسال الكرات الطولية خلف دفاعات إنبى مستغلين سرعات محمد شريف الذي بدأ يتألق بشكل مباشر مع الأحمر، خاصة منذ لقاء القمة السابق والذي تمكن هذا اللاعب الواعد بتسجيل هدفين.

وضاع الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 25، بعدما أرسل محمد قفشة كرة عرضية من خطأ مباشر احتسبه حكم اللقاء من الجانب الأيمن المتقدم للأهلي، لتصل لرأس محمود كهربا الذي ضربها بشكل ضعيف في مكان حارس مرمى إنبى.

وعند الددقيقة 29 من عمر الشوط الأول أضاع الأهلي هدفا ثالثا، بعدما استلم محمد مجدي قفشة الكرة داخل منطقة جزاء إنبى وسددها أرضية لتلمس اليد اليمنى لحارس الفريق البترولي وتمر في طريقها للشباك، لكن يتدخل رامي صبري ويبعد الكرة عن منطقة جزائه.

وعند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول ألغى حكم اللقاء هدفا لفريق إنبى، بعدما لجأ محمود عاشور لتقنية الفيديو، وتبين أن مصطفى شلبي لاعب إنبى لمس الكرة بيديه اليسرى عن تعمد قبل أن يسكنها في شباك الشناوي، لينهى حكم اللقاء اللعبة بإشهار إنذار في وجه لاعب إنبى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل عمرو السولية هدفا صاوخيا عالميا في شباك محمود جاد، بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من محمد مجدي قفشة ليسددها لاعب وسط الأهلي صاروخا في شباك حارس الفريق البترولي.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق إنبي في المباراة المقرر انطلاقها التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- رامي ربيعة- سعد سمير- أحمد كوكا

الوسط: عمرو السولية- أكرم توفيق- محمد مجدي قفشة

الهجوم: كهربا- حسين الشحات- محمد شريف