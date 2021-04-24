شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في بيان رسمي: نرفض تأجيل القمة وأي تعديل أو تغيير في جدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادى الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، بيانا رسميا أكدت فيه رفضها تعديل أو تغيير أي مباراة في جدول الدورى وتحديدًا مباراة القمة المقبلة والتى ستقام الشهر المقبل.

وقالت اللجنة في بيانها: «تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز الذي تم الإعلان عنه دون تعديل».

وأضاف البيان: «وتشدد إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها 10 مايو المقبل».

واختتم البيان: «يأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة».