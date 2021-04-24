شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «موسيماني عينه مش حلوة وفايلر أحسن منه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يقدم مستوى مميز تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني، عينه مش حلوة، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، أفضل منه».

وأضاف: «فايلر، كان له دورًا كبيرًا، في تطوير مستوى المالية أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة»، مضيفًا: «الأهلي مع فايلر، كان يلعب كورة حلوة ويفوز بالمباريات، على عكس موسيماني، الذي لا يهمه سوى تحقيق الفوز بصرف النظر عن الأداء».

وأشار: «كان هناك تهاون من بعض اللاعبين خلال مباراة سموحة، وهو ما أدى إلى خسارة الفريق الأحمر نقاط المباراة الثلاثية»، مضيفًا: «كان يجب أن يكون هناك استمرارية في المكسب عقب مباراة القمة، خاصة أن الفريق الأحمر ينافس على بطولة الدوري».

وأضاف: «أنا ضد تأجيل مباراة القمة المقرر لها 10 مايو المقبل»، موضحًا: «اتحاد الكرة معذور بعدم تأجيل أي مباراة في تلك الفترة، بسبب وجود ارتباطات للمنتخب الأول والأولمبي».