شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتعادل مع بيتيس في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد وريال بيتيس بالتعادل السلبي، في إطار مباريات الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني.

حاول رفاق زين الدين زيدان الظهور هجومياً وحسم الفوز بتسجيل أهداف في الشوط الأول ولكن دون جدوى بسبب غياب التوفيق عن المهاجمين ويقظة مدافعي الضيوف.

وتنوع الضغط الهجومي لأصحاب الأرض بين الاختراق من العمق أو تقدم الأطراف خاصة كارفخال الذي أرسل عدد من الكرات العرضية التي لم تجد من يوجهها إلى المرمى.

وسيواصل ريال مدريد ضغطه خلال الشوط الثاني حتى يحصد نقاط اللقاء الصعب ويستمر في الضغط على أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق 3 نقاط.