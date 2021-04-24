شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يفوز على أنطاليا سبور بهدف مصطفى محمد .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق جالاتا سراي فوز صعب على منافسة أنطاليا سبور بهدف دون رد أحرزه الدولي المصري مصطفي محمد، في إطار مباريات الدوري التركي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مصطفي محمد في الدقيقة 77، بعد أن شارك بديلاً في الشوط الثاني، وأثبت قدرته الهجومية بعدد من التصويبات والاختراقات في دفاع أصحاب الأرض.

وحاول لاعبي أنطاليا سبور العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الجيد لدفاع الضيوف، بالإضافة إلى النقص العددي بعد طرد اللاعب لوكاس بودولسكي في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد جالاتا سراي إلى النقطة رقم 69 محتلاً وصافة جدول ترتيب الدوري التركي بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر، فيما توقف رصيد أنطاليا سبور عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.