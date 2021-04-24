شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مسابقة الكرة الطائرة للمنطقة الأمنية برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات مسابقة الكرة الطائرة ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، وحضر الختام العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والعقيد ركن عبد الله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بمشاركة عناصر الشرطة الرياضية الذين يمثلون الإدارات العامة المختلفة بالمنطقة الأمنية.

وشهدت المسابقة منافسات مثيرة غلفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حفاظاً على سلامة المشاركين، حيث استطاعت من خلالها الإدارة العامة للعمليات المركزية الظهور بشكل مميز وحصد المركز الأول عن جدارة، فيما حصلت إدارة الدفاع المدني على المركز الثاني، ومكتب القائد العام ونائبه على المركز الثالث.

وفي ختام المسابقة كرم العميد عبدالله خميس الحديدي، المشاركين وتم توزيع الجوائز على الفائزين، مؤكداً أن هذه البطولة تعكس اهتمام وزارة الداخلية وقيادتها الرشيدة بمختلف الفعاليات الرياضية إيماناً منها بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع منتسبي الوزارة ورفع مستوى اللياقة البدنية ونشر الوعي الرياضي بينهم، مثمناً أهمية البطولة التي حققت نجاحاً من حيث التنظيم والمشاركة والنتائج في أجواء رمضانية خلال الشهر الفضيل.