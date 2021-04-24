شكرا لقرائتكم خبر عن «فارس» يصنع سعادة «العنابي» في 180 دقيقة أمام الريان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى

اقترب الوحدة من خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بعد تكرار فوزه على الريان القطري ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط وضمن المركز الثاني منطقياً والتأهل عبره إلى دور الـ 16 في حال فوزه بمباراة من أصل مباراتين متبقيتين، في حين ذهب المركز الأول لبيرسبوليس بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وشهدت المباراة مغامرة جديدة من الهولندي تين كات مدرب الوحدة الذي احتفظ بأصحاب الخبرة إسماعيل مطر والسوري عمر خربين في الدكة طوال زمن الشوط الأول، قبل أن يشاركا في الشوط الثاني ويلعبا دوراً كبيراً في الانتصار الثاني للعنابي.

ولكن لا يمكن نسيان دور المدافع المخضرم فارس جمعة الذي صنع الفوزين في 180 دقيقة أمام الريان، الأول عندما سجل هدف الفوز في الدقيقة 95 خلال لقاء الجولة الرابعة، والثاني أول أمس بتسببه بركلة جزاء جاء منها هدف الفوز.

كما نجح الوحدة في تأكيد عقدته للريان بالفوز عليه للمرة السابعة من أصل ثماني مباريات أقيمت بينهما.

وقدم أبناء المدرب تين كات مباراة جيدة ومتباينة، حيث كانوا الطرف الأفضل في المباراة خاصة في الشوط الثاني الذي شهد 3 تبديلات أجراها المدرب مبكراً خاصة في ظل النقص العددي في الريان بعد طرد لاعبه أحمد عبد المقصود في الدقيقة 45، ونجح البدلاء في فك الضغط بقوة على المنافس وإجباره على ارتكاب الأخطاء ليقع الكاميروني فرانك كوم في المحظور ويرتكب ركلة جزاء طرد من خلالها ونجح الوحدة من تسجيل هدفه الوحيد لكنه لم يتمكن من تعزيزه رغم إكمال الريان المباراة بتسعة لاعبين.

ورغم الفوز تلقى الوحدة ضربة موجعة في المباراة بعد طرد إسماعيل مطر بالبطاقة الحمراء ونيل خميس إسماعيل وأحمد راشد الإنذار الثالث مما يعني غياب الثلاثي عن مباراة بيرسبوليس في الجولة المقبلة.

من جانبه أبدى الهولندي هينك تين كات، المدير الفني للوحدة عدم رضاه عن أداء فريقه أمام الريان القطري رغم الفوز والخروج بالنقاط الثلاث المهمة، ولكنه أكد أن العنابي يسير في الطريق الصحيح ويحتاج إلى 3 نقاط من مباراتين للصعود.