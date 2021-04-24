شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحصد تعادلاً بطعم الفوز أمام باختاكور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

حقق الشارقة تعادلاً بطعم الفوز أمام باختاكور 1-1 في رابع مبارياته بدوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثانية، ليرفع «الملك» رصيده إلى 8 نقاط.

وتكمن أهمية النقطة أن الشارقة كان خاسراً حتى الدقيقة 87، ولو بقيت النتيجة هكذا كانت حسابات تأهله إلى دور ال16 ستدخل في المجهول، ولاسيما أن باختاكور كان سيرفع رصيده إلى 6 نقاط.

ولكن بعد التعادل، وفوز تراكتور سازي الإيراني على القوة الجوية 1-صفر، أصبح الترتيب كما يلي: الشارقة أولاً برصيد 8 نقاط، وتراكتور ثانياً برصيد 6 نقاط، وباختاكور ثالثاً برصيد 3 نقاط.

ضمن الشارقة منطقياً وبرصيده الحالي التأهل كأول أو ثانٍ عن المجموعة، ولاسيما أنه بقيت مباراتان لديه.

خيارات موفقة

ولعبت تبديلات عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة دوراً كبيراًَ في إدراك الشارقة للتعادل في الرمق الأخير؛ حيث أسهم دخول إيجور كورنادو وعبدالعزيز الكعبي ومحمد خلفان مكان خالد باوزير وعلي الظنحاني وسالم صالح في تحويل كفة اللعب لمصلحة «الملك» بالكامل خلال الدقائق التي شاركوا فيها.

وكان واضحاً من بداية المباراة أن الشارقة يعاني الإرهاق بعدما كان لعب مباراة بدنية مع نفس الفريق الثلاثاء الماضي، وهو بدا أنه يحتاج إلى تجديد دماء في الملعب، بعدما كان معظم عناصر الفريق خارج الفورمة وكان بإمكان الفريق الأوزبكي تسجيل أكثر من هدف لولا رعونته وكثرة تحضير لاعبيه للكرة.

وأظهر المدافع الأيسر عبد العزيز الكعبي مهارة كبيرة في إرسال العرضيات المتقنة خلال الدقائق التي شارك فيها، وتعد الكرة النموذجية التي أرسلها إلى محمد خلفان بالمقاس ووضعها بين الحارس والمدافع من أجمل الطلعات لفريق الشارقة في مبارياته السابقة وهي شبيهة بصناعة كايو لسالم صالح.

من جهته، أكد عبد العزيز العنبري، أنه يشعر بالرضا وهو سعيد بنتيجة التعادل، وقال: كانت مباراة صعبة علينا، ولم نكن في مستوى المباراة السابقة التي فزنا فيها على باختاكور برباعية، ومجهود اللاعبين تأثر هو الآخر ولم يكونوا في مستواهم الذي خاضوا به مواجهة باختاكور الأولى وحدث تراجع كبير لديهم.

وأضاف: النتيجة بالنسبة لنا جيدة، في ظل الظروف الحالية، وشيء جيد هو أننا لم نخسر، والتعادل أراه نتيجة إيجابية وأفضل من الخسارة التي كانت ستخرج بها المباراة في حال لم نحرز التعادل.

وأوضح عقب المباراة: لم أطلب من اللاعبين التركيز على الدفاع فقط، وإنما اللعب بتوازن إلا أن لاعبي الشارقة عانوا الإرهاق، خصوصاً ونحن في نهاية الموسم والمنافس في الجولة السادسة بدوري أوزبكستان، وبالتالي فإن لاعبيه في وضعية مريحة.

وتابع: في المباراة المقبلة أمام تراكتور الإيراني سنحدد طريقة لعبنا وبناءً عليها سنختار الأسماء التي تشارك منذ البداية في ظل عودة العناصر التي غابت عن الفريق تحديداً الثنائي الحسن صالح والبرازيلي إيغور كورنادو، وأنا قمت بإجراء أربع تغييرات في مباراة باختاكور لإعطاء الحيوية لأداء الفريق، وبدورهم لم يخذل البدلاء ثقتي ونجحوا في إدراك التعادل.

فرض السيطرة

من جانبه، أكد مدرب باختاكور الأوزبكي بيتر هوستيرا أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الشارقة، وقال: فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية وكان علينا إنهاء المباراة مبكراً، إلا أننا لم ننجح في ذلك.ورداً على الصحافة الأوزبكية التي انتقدت اللعب بوتيرة هجومية وباندفاع زائد على الرغم من التقدم بهدف وعدم إشراك مدافع لإحداث التوازن والمحافظة على الهدف قال: السؤال خاطئ فقد أشركت مدافعاً ولكن الفريق نزعته هجومية بحتة، وكانت لنا مباراة أخرى في الملعب فقد نجحنا في إخفاء اللاعب كايو عن الأنظارتماماً ولم يكن له أي دور في هذه المباراة. وأردف: الحظ لم يساعدنا حتى الآن في البطولة ونأمل أن يكون لدينا حظ في قادم الأيام، ولا نزال نتمسك بحظوظ فريقنا في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.