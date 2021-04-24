دورة بلغراد: سقوط ديوكوفيتش أمام كاراتسيف

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بلغراد: سقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في الدور نصف النهائي لدورة بلغراد في كرة المضرب، بخسارته امام الروسي أسلان كاراتسيف 5-7 و6-4 و4-6 السبت.

وتعتبر الخسارة مقلقة لديوكوفيتش الذي خرج بشكل مفاجىء ايضا في ثمن نهائي دورة مونتي كارلو امام البريطاني دانيال ايفانز الاسبوع الماضي، لا سيما بان الدورتين تأتيان في اطار الاستعدادات لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس نهاية الشهر المقبل.

وثأر كاراتسيف بالتالي لخسارته امام الصربي في الدور نصف النهائي من بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وكان ديوكوفيتش يخوض هذه الدورة للمرة الأولى منذ عام 2011 حين توج باللقب للمرة الثانية من أصل ثلاث مشاركات.

ويسعى ديوكوفيتش (33 عاماً) الذي احرز لقبه الكبير الثامن عشر عندما توج بطلاً لاستراليا المفتوحة في شباط/فبراير الماضي وبات على بعد لقبين من الرقم القياسي الذي يتقاسمه الاسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، الى التتويج ببطولة رولان غاروس للمرة الثانية وهو الذي خسر أمام الاسباني رافايل نادال في نهائي العام الماضي بثلاث مجموعات نظيفة.