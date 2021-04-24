يوفنتوس لم يكن خائفا من عقوبات ويفا بحسب بيرلو

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ميلانو: أكّد مدرّب يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو السبت أن ناديه لم يكن يخشى عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، عندما شارك مع 11 نادياً كبيراً في الاطلاق المتعثر لبطولة الدوري السوبر الانفصالية عن دوري الأبطال.

قال بيرلو في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع فيورنتينا الأحد في الدوري الإيطالي "لم نكن خائفين، نحن هادئون ومركّزون على عملنا".

تابع لاعب الوسط السابق "نحن مقتنعون بتحقيق أهدافنا مع انتهاء الموسم، نحن هادئون بما يمكن أن يقرره ويفا".

وكان رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي من بين 12 مسؤولا كبيرا اطلقوا الدوري الذي انهار بعد أقل من 48 ساعة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية والسياسية.

وعن ردّ فعل أنييلي، قال بيرلو "أنييلي؟ رأيته هادئاً".

تابع "يعرف ما يقوم به، ويجلب حماسة كبيرة كل يوم عندما يطأ أرض الملعب.. لكن هدفنا كان ولا يزال التأهل إلى دوري الابطال".