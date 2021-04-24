اخبار الرياضه

رئيس الزمالك يدعو مالك شيفيلد الإنجليزي لزيارة النادي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يدعو مالك شيفيلد الإنجليزي لزيارة النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اتصالا مطولا مع الأمير عبد الله بن مساعد وزير السعودي السابق ومالك نادي شيفيلد الإنجليزي.

وكشف الموقع الرسمي لنادى الزمالك، أن الاتصال جاء ودودا بين الطرفين، ووجه رئيس النادي الدعوة إلى الأمير عبد الله بن مساعد للقدوم إلى القاهرة وزيارة نادي الزمالك، مؤكدًا له أن أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت خاصة أنه أحد الرموز الزملكاوية في دولة شقيقة وهي .

ورحب بن مساعد بالدعوة، مؤكدا حرصه على تلبيتها في الفترة المقبلة حال إتاحة الظروف الحالية وتحديدا أجواء .

جدير بالذكر أن مالك شيفلد الإنجليزي قد أعلن مؤخرًا عن حبه لنادي الزمالك ومتابعته الدائمة له.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا