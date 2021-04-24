شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلي وإنبي في الدوري المصري باستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وإنبي باستاد بتروسبورت المؤجلة من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

حط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وتعادل في 3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري، بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين خلال 13 مباراة في 26 مناسبة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف.

فيما يدخل إنبي مواجهة اليوم وفي رصيده 24 نقطة، جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 18هدفا.