شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يهزم الزهور ويحصد برونزية كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق هليوبوليس لكرة اليد برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على الزهور بنتيجة 30/25، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على صالة حسن مصطفى.

فيما يقام حاليا لقاء فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي مع نظيره الزمالك، فى إطار نهائى كأس مصر على نفس الصالة.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور النهائى بالفوز على الزهور أمس 33/32، بينما تأهل الزمالك بالفوز على هليوبوليس 30/29.

ويحضر نهائيات مسابقات اليد أعضاء مجلس إدارة الناديين وبعض من أسر اللاعبين فقط، فى ظل عدم حضور الجماهير، وفقا لقرار اتحاد اللعبة.

وتُوج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت إقامة مباراة فاصلة بعد تعادل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.