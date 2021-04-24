شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين رمضان صبحي وحسام حسن في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبت مشادة كلامية بين رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وحسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء الشوط الأول بين الفريقين

أنهى بيراميدز الشوط الأول متقدما على مضيفه الاتحاد السكندري، بهدف نظيف سجله محمد حمدى في الدقيقة 45 من عمر المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.

واستحوذ الاتحاد السكندرى على مجريات الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز الذى نجح في خطف هدف عن طريق لاعبه محمد حمدي، وانحصر معظم اللعب في منتصف الملعب حتى أطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول يتقدم بيراميدز بهدف.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي،خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: دييجو رولان.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: داميون لوي، هشام صالح، مروان النجار، السيد سالم، خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، محمد عبد الغني، فوزي الحناوي،الهجوم: خالد الغندور، روماريو ويلياميز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة.