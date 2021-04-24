شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري في ذكرى التأسيس: كل 114 سنة والنادي الأهلي رقم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري مدرب حراس مرمى سيراميكا،على الاحتفال بالذكرى 114 على تأسيس القلعة الحمراء، حيث تم إنشاؤه فى 24 أبريل 1907، ليوافق اليوم السبت، مرور 114 عامًا على التأسيس.

وكتب الحضري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كل 114 سنة والنادي الأهلي في تقدم وسعادة ، كل 114 سنة والنادي الأهلي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وعقبال مليون سنة والنادي الأهلي رقم واحد ومحطم كل الأرقام القياسية، سيظل النادي الأهلي هو العشق".

ويحتفل اليوم السبت عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 114، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.

على مدار التاريخ نجح النادى الاهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية، بل والعالمية، بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه.