شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك.. وحازم إمام يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم التي تُقام على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وكان عاشور قد حصل على راحة من تدريب أمس الجمعة، بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يعود للمشاركة في تدريب اليوم.

وواصل حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، خوض البرنامج التأهيلي الخاص به، في ظل معاناته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا له، كي يتمكن من العودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.