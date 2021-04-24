شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك.. وحازم إمام يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم التي تُقام على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي.
وكان عاشور قد حصل على راحة من تدريب أمس الجمعة، بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يعود للمشاركة في تدريب اليوم.
وواصل حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، خوض البرنامج التأهيلي الخاص به، في ظل معاناته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا له، كي يتمكن من العودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.
ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.