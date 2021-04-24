شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمى لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، وحسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، تشكيل فريقيهما قبل المواجهة التي تجمعهما ضمن مؤجلات الجولة 18 من الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة من مساء السبت على استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: دييجو رولان

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - محمد فاروق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، هشام صالح، مروان النجار، السيد سالم

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي، محمد عبد الغني، فوزي الحناوي

الهجوم: خالد الغندور، روماريو ويلياميز