شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتقدم على انبي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي المقامة حاليا باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

الاهلي يخوض المباراة بشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا

جاءت بداية المباراة هجومية ونشطة للغاية مع انطلاقها، وسجل الأهلي هدفين في أول دقيقتين، حيث سجل حسين الشحات الهدف الأول بعد مرور 30 ثانية، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية.

وبعد الثنائية المبكرة للغاية نشط أداء إنبي، وامتلك زمام الأمور في وسط الملعب، وهدد مرمى محمد الشناوي أكثر من مرة، لكن دفاع الأحمر بقيادة رامي ربيعة وسعد سمير تعامل بشكل جيد مع هذه الهجمات.

الأهلي لعب على الهجمة المرتدة، بعدما ترك الاستحواذ للفريق البترولي، وسجل أفشة هدفا عن طريق مصطفى شلبي ألغاء الحكم محمود عاشور بداعي التسلل.

وعادت الكرة وسط الملعب قبل أن ينجح عمرو السولية في تسجيل هدف رائع للأهلي في الدقيقة 43، بعدها حاول الفريقان التسجيل، لكن الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وتعادل في3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين خلال 13 مباراة في 26 مناسبة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف.

فيما يدخل إنبي مواجهة اليوم وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 17 مباراة بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.