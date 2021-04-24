شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه قبل مران الزمالك استعدادا للبنك.. وانتظام شيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم على ملعب النادى استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وتطرق كارتيرون للحديث مع معاونيه عن البرنامج التدريبى، الذى سيتم تنفيذه فى مران اليوم استعدادا للقاء المقبل.

وانتظم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق فى تدريبات الفريق اليوم، بعدما عاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

في الوقت الذى، أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحى بمقر النادى قبل بدء تدريب اليوم بملعب النادي، تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام والبرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال على التدريبات البدنية والإطالات التى أجراها اللاعبون قبل بدء المران.

ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلى يوم الإثنين المقبل فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.