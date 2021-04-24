شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه قبل مران الزمالك استعدادا للبنك.. وانتظام شيكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم على ملعب النادى استعدادا للقاء البنك الأهلي.
وتطرق كارتيرون للحديث مع معاونيه عن البرنامج التدريبى، الذى سيتم تنفيذه فى مران اليوم استعدادا للقاء المقبل.
وانتظم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق فى تدريبات الفريق اليوم، بعدما عاني من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة الفريق أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
في الوقت الذى، أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات فى مجمع صالات الدكتور أشرف صبحى بمقر النادى قبل بدء تدريب اليوم بملعب النادي، تحت إشراف الفرنسى باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام والبرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال على التدريبات البدنية والإطالات التى أجراها اللاعبون قبل بدء المران.
ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلى يوم الإثنين المقبل فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.