شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تأجيل القمة أمام الأهلي وأي تعديلات بمباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ملتزم بجدول مباريات الدوري الممتاز التي تم الإعلان عنها دون تعديل.

وتشدد إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها 10 مايو المقبل، ويأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة.

وسيطرت حالة من الجدل والخلاف داخل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بعد طلب الأهلي بشكل شفهى تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له 10 مايو المقبل فى الجولة الـ21 للدورى، بعدما تحدث مسئولو الأهلي مع أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بالجبلاية ورئيس لجنة الشباب السابق بالأهلي، وطلبوا منه تأجيل اللقاء؛ بسبب ضغط المباريات والخوف على تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خلال الفترة المقبلة.

ورفض أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، طلب مسئولى الأهلي الشفهى تأجيل مباراته أمام الزمالك، حتى الآن؛ بسبب ضيق الوقت ورغبة الجبلاية فى إنهاء الدوري في 30 سبتمبر المقبل.