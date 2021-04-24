شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ملغي لإنبي بسبب لمسة يد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى محمود عاشور، حكم مباراة الأهلي وإنبي، هدفا للفريق البترولي في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد بتروسبورت اليوم السبت والمؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام، بسبب لمس مصطفى شلبي لاعب إنبي للكرة بيده قبل تسجيل الهدف.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت التي تجمعهما على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - حسين الشحات - محمد شريف - محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: مروان محسن، ووليد سليمان، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وصلاح محسن، وناصر ماهر، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد حسام.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 13مواجهة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وتعادل في3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين خلال 13 مباراة في 26 مناسبة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8أهداف.

فيما يدخل إنبي مواجهة اليوم وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 17 مباراة بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5 وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.