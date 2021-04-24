حلمي طولان يهاجم الأهلي بـ"أوبوكا ودينو بيتر"

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، عن تشكيل الفريق البترولى لمواجهة الأهلى في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 30 نقطة جمعها من 13 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك».

وتعادل في 3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز» وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري، بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين خلال 13 مباراة في 26 مناسبة، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف.

فيما يدخل إنبي مواجهة اليوم وفي رصيده 24 نقطة، جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 5، وسجل لاعبوه 19 هدفا، واستقبلت شباكه 18هدفا.