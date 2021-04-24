شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف ممدوح يكشف لاستوديو ”الخليج 365” مفاجآت بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف ممدوح، الإعلامي ولاعب الأهلي سابقا، أن هناك ضغوطا كبيرة على بيتسو موسيماني للرحيل عن النادي الأهلي من أجل تدريب منتخب بلده جنوب أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

تابع أشرف ممدوح في الاستوديو التحليلي باليوم السابع لمباراة الأهلي و إنبي فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 بالدوري، أن هناك اتصالات تمت على أعلى مستوى من رئيس الاتحاد الأفريقي موتسيبي والذى كان يعمل رئيس نادي صن داونز وقت تواجد بيتسو موسيماني مديرا فنيا أنه أجرى أتصالات برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب يطلب فيه إسناد مهمة تدريب منتخب جنوب أفريقيا إلى موسيماني، ولكن مسئولى الأهلي رفضوا ذلك وتمسكوا بموسيماني.

وأضاف نجم الأهلي سابقا أن موسيماني في موقف صعب، بعد مطالبته بتولي تدريب منتخب بلاده جنوب أفريقيا، وبين البقاء في النادي الأهلي، مؤكدا أن موسيماني مدرب رائع من ناحية النتائج، أما من ناحية الأداء فلم يظهر بشكل مميز مع الأهلي حتى الآن.